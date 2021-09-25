وزير فلسطيني يدعو السودان لتسليم السلطة الاموال المصادرة من حماس

دعا الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، السلطات السودانية لتسليم الأموال التي صادرتها من حركة "حماس" والتي تجاوزت المليار دولار إلى السلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ عبر "تويتر" اليوم السبت: "نتمنى من السودان الشقيقة التي كانت دومًا شعبًا وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم".

The Palestinian people are in need of this money, especially our great people under siege in #Gaza. (P2/2) https://t.co/QVTuASjLSf — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) September 25, 2021

حماس تنفي

وفيما نفت " حماس" صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استثمارات وظفتها الحركة في السودان ومصادرتها هناك، مشيرة إلى أن الأصول المذكورة تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.

الانقلاب في السودان

والمحت مصادر سودانية الى ان حماس ضالعة في محاولة الانقلاب التي احبطتها السلطات مؤخرا واتهمت فيها فلول الرئيس المخلوع عمر البشير بتنفيذها

ويقول مسؤولون في السودان أن سلطات البلاد تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة "حماس" على أراضيها، والتي تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات.