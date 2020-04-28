وزير كوري جنوبي: الشائعات حول صحة كيم جونغ "مزيفة"

وصف وزير الوحدة بكوريا الجنوبية، كيم يون تشول، الشائعات التي تحدثت عن مشاكل صحية يعاني منها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنها "مزيفة" و "جائحة إعلامية"

وفى حديثه أمام جلسة استماع في الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، قال الوزير إن جميع أجهزة حكومة كوريا الجنوبية، لم تلاحظ أي شيء غير عادى في كوريا الديمقراطية.

واعتبر كيم يونغ تشول، أن الشائعات التي تحدثت عن كيم جونغ أون وصحته بمثابة وباء، وقال: "يمكنني فقط أن أرى مظهر وباء إعلامي، إنه أمر مؤسف للغاية".

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت على وجه الخصوص معلومات عن موقع "ديلي إن كي" على الإنترنت، زعمت أن كيم جونغ أون أجرى عملية في مركز هيانغسان الطبي بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ.

ونقلت الوكالة عن كيم يونغ تشول قوله "لا يوجد حتى منطق في هذا الخبر. مركز هيانغسان الطبي هو مجمع أبحاث طبي، مؤسسة لا يمكن إجراء العمليات الجراحية أو العلاجات الطبية فيها".

وطالب الوزير الكوري الجنوبي بإلقاء نظرة على الوضع أخذا بالاعتبار الإجراءات الوقائية ضد الفيروس التاجي في الجارة الشمالية. ففي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، صحيح أن زعيم البلاد لم يشارك في العديد من الأحداث المهمة مؤخرا، ولكن تم أيضا إلغاء العديد من الأحداث أو تقليلها لمكافحة انتشار العدوى.