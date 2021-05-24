وزير مصري: واشنطن لم تتقدم للآن بمقترح حول سد النهضة

قال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن واشنطن لم تتقدم بأي مقترح حتى الآن بخصوص حل أزمة سد النهضة المتعثرة منذ أشهر.

وردا على سؤال بشأن عدم تقدم واشنطن بأي مقترح لحل أزمة السد الإثيوبي حتى الآن، أجاب عبد العاطي في تصريحات متلفزة مساء الأحد: “لا لم تتقدم بعد”.

وفي 4 و7 مايو/ أيار الجاري، بدأ المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، بجولتين منفصلتين إلى مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة السد.

وأشار عبد العاطي إلى أن فيلتمان، لم يقدم مقترحا حول الأزمة، مرجعا ذلك إلى أن “وجود دوائر عديدة في أمريكا تعمل أولا على إعداد رؤية وهذا يأخذ وقتا”.

ولفت إلى أن تشيسيكيدي أيضا استمع لرؤى الدول الثلاث، و”لكن ليس هناك مقترحا (من الاتحاد) من الممكن للدول أن تتجاوب معه”.

وأشار إلى أن الموقف الحالي، لا يزال يشهد “تجميدا في المفاوضات”، معربا عن أمله أن يكون “هناك حركة سريعة للوصول لحل”.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

ويتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان. (الأناضول)