وزير هندي: الصين فقدت أكثر من 40 جنديا في الاشتباك الأخير

قال وزير هندي إن الصين فقدت ما لا يقل عن 40 جنديا باشتباك مع بلاده الأسبوع الماضي على الحدود المتنازع عليها

وأوضح وزير الطرق والنقل الهندي في كيه سينغ، اليوم الأحد، خلال مقابلة بثتها قناة "نيوز 24": "إذا كان 20 قد استشهدوا من جانبنا، فهناك ما لا يقل عن مثلي هذه الخسائر من جانبهم".

ولم يقدم سينغ، وهو قائد سابق للجيش، أي دليل لدعم تصريحاته. وأشار إلى أن الصين دأبت على عدم تقبل سقوط أي خسائر لها في الحروب، بما في ذلك خلال صراعها مع الهند عام 1962.

وأضاف أن الجانب الهندي قام بتسليم الجنود الصينيين الذين ضلوا السبيل داخل الأراضي الهندية بعد المواجهة العنيفة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية في الصين إن هناك خسائر على الجانب الصيني، لكنها لم تقدم تفاصيل.

ولم تتحدث الصين عن أي خسائر تكبدتها جراء القتال الذي وقع في وادي غالوان المتنازع عليه في غرب الهيمالايا، وأدى لمقتل 20 جنديا هنديا وإصابة 76 على الأقل.

وتبادلت الهند والصين الاتهامات أمس السبت بانتهاك الحدود الفعلية المشتركة بينهما، وهي منطقة أصبحت الأسبوع الماضي مسرحا لأعنف اشتباك بين البلدين منذ نصف قرن.