وزير يمني: علاقتنا مع أبوظبي ملتبسة وحان الوقت لفضها

قال مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء، إن "العلاقة مع دولة الإمارات ملتبسة وآن الوقت لفض التحالف معها".

وأكد وزير النقل اليمني، صالح الجبواني في تغريدة على حسابه في تويتر أن "مشكلتنا مع طهران واضحة، وليس بيننا وبين مليشياتها (الحوثيون) غير الحرب".

وأضاف: "علاقتنا بأبو ظبي ملتبسة"، داعيا الحكومة الشرعية إلى "اتخاذ موقف بتصحيح العلاقة أو فض التحالف معها".

وحسب الجبواني فإنه "يجب أخذ الزيارات التي يقوم بها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" للخارج على محمل الجد، لاسيما وأنهم يسافرون لتلك العواصم من أبوظبي"، في إشارة إلى زيارات قام بها قادة المجلس الذي تشكل بدعم إماراتي إلى المملكة المتحدة وروسيا خلال هذا الشهر الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها مسؤولون حكوميون هكذا تصريحات، حيث قال محافظ محافظة المحويت (غرب صنعاء) صالح سميع، إن على الرئيس هادي "الاستغناء عن خدمات طرف من التحالف السعودي الإماراتي في حال قرر الاستمرار في غيه".

وتابع في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي: "هناك طرف في التحالف العربي، لم يسمه، مصاب بجنون العظمة، ويتصرف بشكل لئيم مع اليمن".

عربي21