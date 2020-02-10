وزير يمني: ‏الإمارات ومليشياتها في عدن أفشلا اتفاق الرياض

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الإثنين، إن الإمارات ومليشياتها في عدن هي من تفشل اتفاق الرياض.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “‏الإمارات ومليشياتها (قوات المجلس الانتقالي الجنوبي) في عدن، هي من تفشل اتفاق الرياض.. قلنا هذا مرارا وتكرارا”.

وأضاف: “ما حصل بالأمس للجيش الوطني وضباط وجنود سعوديين في منطقة العلم بعدن يثبت هذا الفشل”.

وتابع: “ليس أمامنا كشرعية غير التأهب لسحق هذا التمرد في عدن بالقوة، وأول مقدمات هذا الموقف عودة رئيس الوزراء للرياض”.

ولم يصدر تعليق من قبل الجانب الإماراتي أو المجلس الانتقالي الجنوبي حول تصريحات الجبواني.

والأحد، أفاد مصدران عسكريان أن سرية دفاع ساحلية، ترافقها قوات سعودية حاولت دخول عدن لتنفيذ اتفاق الرياض، إلا أن قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، تصدت لهذه القوات وأجبرتها على العودة إلى منطقة شقرة بمحافظة أبين (جنوب).

وقال المصدران إن قوات الحكومة تجنبت الاشتباك مع “مسلحي الانتقالي”، وعادت باتجاه الساحل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، حلقت في منطقة التوتر بنقطة العلم شرقي عدن دون أن تقوم بأي عمليات لمساعدة قوات الحكومة من أجل العبور نحو العاصمة المؤقتة (عدن).

ورعت السعودية اتفاقا بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وحددت لتنفيذه مدة شهرين إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم تر النور حتى الآن وسط اتهامات متبادلة للطرفين بعرقلة التنفيذ.

وشهدت عدن، معارك عنيفة مطلع اغسطس/ آب الماضي انتهت بطرد الحكومة المعترف بها دوليا من قبل المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، وسط اتهامات لدولة الإمارات بتدبير انقلاب آخر عليها على غرار انقلاب جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا في صنعاء أواخر سبتمبر من العام 2014 . (الأناضول)