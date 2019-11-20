وسائط جديدة للمعارض والسرد القصصي في مهرجان أجيال السينمائي

الدوحة، قطر؛ 20 نوفمبر 2019: افتتح مركز أجيال للإبداع أبوابه أمس في النسخة السابعة من مهرجان أجيال السينمائي، الحدث السينمائي الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام سنوياً في قرية كتارا الثقافية، ويقدم مجموعة من الفعاليات التفاعلية للجمهور، والتي تضم أكبر فعالية تحتفي بالثقافة الدارجة في قطر، جيكدوم، ومعرض السرد القصصي آرك.

يقدم احتفال الثقافة الدارجة في قطر، جيكدوم الذي تم تنظيمه بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، مسابقات ترفيهية، ودورات لألعاب الفيديو، وعروض أفلام كلاسيكية لإشراك المجتمع. وهو مفتوح للجمهور في جناح جيكدوم بالمبنيين 18 و 19 في كتارا.

​

عاد صنع في قطر عبر برنامج يتألف من جزأين يضم 22 فيلمًا قصيرًا عالمياً ومحليًا، مما يدل على التأثير المتنامي باستمرار لصناعة الأفلام المزدهرة لدينا، كما يفتح آرك أبوابه أمام الجمهور للدخول المجاني من 19 – 21 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، ومن الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 10 مساءً يوم 22 نوفمبر في الحي الثقافي “كتارا” في المبنى 19، غاليري 1. ويدعو المعرض الزوار إلى اتباع الترتيب الروائي المعتمد على المراحل الثلاثة – المقدمة، المواجهة، وحل العقدة الدرامية. آرك هو مصطلح أدبي لمسار السرد القصصي، ويشيد بحقيقة أن كل قصة رائعة تعتمد على نقاط سرد مقنعة، تعد بمثابة العمود الفقري للقصة حيث توفر بداية ووسط ونهاية واضحة.

​

يستمر اليوم الثالث من المهرجان (20 نوفمبر) مع عرض مجاني لفيلم سبايدرمان: في العوالم العنكبوتية الموازية (الولايات المتحدة الأمريكية / 2018) لبوب برسيتشيتي، بيتر رامزي، رودني روثمان كجزء من عروض جيكدوم الساعة 4 مساءً في الحي الثقافي “كتارا” في المبنى 18. من خلال إطلالة جديدة على أفلام سبايدرمان الأصلية، يمزج الفيلم بين السرد القصصي الجريء والرسوم المتحركة الأخّاذة ليعبّر عن الآفاق اللامحدودة لعالم العنكبوت. يصبح الشاب “مايلز موراليس” سبايدرمان ويواجه خطراً كبيراً يحيط بالعالم متعدد الأبعاد. المقاعد محدودة والفيلم متاح للأطفال.

كما سيتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية طوال يوم الأربعاء:

سيعرض الفيلم الحائز على جائزة “الفراشة الذهبية” لأفضل فيلم رسوم متحركة بمهرجان الأطفال والشباب السينمائي الدولي 2019 ) اصفهان، جيكوب وميمي والكلاب المتكلمة (لاتفيا، بولندا / 2019) للمخرج إدموندز جانسونز في صالات عرض نوفو سينما، اللؤلؤة الساعة 5.30 مساءً.

سيعرض فيلم “إلى آخر أصقاع الأرض” الحاصل على دعم من مؤسسة الدوحة للفلام (اليابان وأوزبكستان وقطر 2019) لكيوشي كوروساوا الساعة 5.30 مساءً في سينما فوكس في الدوحة فيستيفال سيتي. والفيلم مصنف لعمر 15 سنة تحت إشراف عائلي.

​



سيعرض الفيلم الفاز بجائزة العين الذهبية للفيلم الوثائقي بمهرجان كان السينمائي 2019، من أجل سما (سوريا، المملكة المتحدة / 2019) في نوفو سينما، اللؤلؤة الساعة 6 مساءً. والفيلم مصنف لعمر 18 تحت إشراف عائلي.

سيعرض فيلم أمجد أبو العلا الحاصل على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام بعنوان ستموت في العشرين (السودان، فرنسا، مصر، ألمانيا، النرويج، قطر/ 2019) في نوفو سينما، اللؤلؤة الساعة 8.30 مساءً، والفيلم مصنف لعمر 15 سنة تحت إشراف عائلي.

وفي الساعة 8.30 مساءً سيعرض فيلم عفواً، لم نجدكم (المملكة المتحدة، فرنسا، بلجيكا / 2019) للمخرج كين لوتش في سينما فوكس في فيستيفال سيتي الدوحة والفيلم مصنف لعمر 15 سنة تحت إشراف عائلي.

سيتم عرض فيلم صوفيا كويروس أوبيدا أرض الرماد (كوستاريكا، الأرجنتين، تشيلي، فرنسا / 2019) في الساعة 9:00 مساءً في نوفو سينما، اللؤلؤة والفيلم مصنف لعمر 15 سنة تحت إشراف عائلي.

https://www.dohafilminstitute.com/filmfestival/ticketinformation https:…

وتضم قائمة الرعاة الرسميين لمهرجان أجيال السينمائي 2019 كلاً من: قرية كتارا الثقافية – الراعي الثقافي، والمجلس الوطني للسياحة – الراعي الرئيسي، ونوفو سينما وأوريدو – الراعيان الاستراتيجيان، وسانت ريجيس الدوحة – الراعي المميز.

​

لمحة عن مؤسسة الدوحة للأفلام:

مؤسسة الدوحة للأفلام هي مؤسسة ثقافية مستقلة لا تهدف للربح، تدعم تطور صناعة الأفلام في قطر من خلال نشر ثقافة تقدير السينما وتعزيز المعرفة بالصناعة إضافة إلى المشاركة في تطوير الصناعات الإبداعية. وتشمل منصات المؤسسة تمويل وإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والدولية، وبرامج تبادل المهارات والإرشاد والتوجيه وعروض الأفلام، إضافة إلى مهرجان أجيال السينمائي ومهرجان قمرة. وتلتزم بدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال أنشطتها وفعالياتها التي تهدف إلى دعم تنمية الثقافة والمجتمع والترفيه.

مؤسسة الدوحة للأفلام

Twitter: @DohaFilm; Instagram: @DohaFilm; Facebook: www.facebook.com/DohaFilmInstitute