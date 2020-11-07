قادة العالم يهنئون بايدن ويأملون بالتعاون معه

قبل الاعلان الرسمي بفوزه في الانتخابات الرئاسية الاميركية تلقى جو بايدن سيلا من التهاني من قادة العالم كان اولها من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي وكتب في تغريدة على "تويتر": " تهانينا لجو بايدن"

وأضاف، أن "بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان.. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية".

وتابع: "نتطلع حقا إلى العمل معا والبناء على ذلك معكم".

كما هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد أن أعلنت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية فوزهما بالسباق الرئاسي.

وقالت في تغريدة: "أتطلع لتعاون مستقبلي مع الرئيس بايدن"، منوهة بالصداقة القوية بين البلدين.

انا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد وكتب ماكرون على "تويتر": "الأمريكيون أختاروا رئيسهم.. تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس".

وأضاف: "لدينا الكثير لنفعله معا للتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل سوية".

كما هنأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية في تغريدة على تويتر مساء يوم السبت.

وقال سانتشيث “اختار الشعب الأمريكي الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. تهانينا إليكما جو بايدن وكاملا هاريس. نتمنى لكما حظا طيبا وكل التوفيق. نتطلع إلى التعاون معكما لمواجهة التحديات التي أمامنا”.

بالنسبة لـ بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني،فاعلن إنه يتطلع للعمل عن كثب في القضايا ذات الأولويات المشتركة.

وقال مركز إديسون للأبحاث، وعدة شبكات تليفزيونية كبرى، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

– الاتحاد الاوروبي

هنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء “شراكة قوية” مع الولايات المتحدة.

وكتب ميشال في تغريدة “تهاني لجو بايدن وكامالا هاريس”.

وأضاف “الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. كوفيد-19 والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً”.

من جهتها قالت فون دير لاين في بيان “أهنئ بحرارة السيد جو بايدن على فوزه (…) وأتطلع للقائه في أقرب فرصة ممكنة”.

– حلف شمال الأطلسي

هنّأ الأمين العام لحلف دول شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مشيداً بكونه “مؤيدا قويا” للحلف، وعبّر عن “حماسته للعمل” معه.

وكتب في تغريدة “أعرف جو بايدن، إنه مؤيد قوي لحلفنا، وأنا متحمس للعمل بشكل وثيق معه. حلف أطلسي قوي هو أمر جيّد بالنسبة لأميركا الشمالية وكذلك لأوروبا”.

عربيا قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تغريدة على تويتر “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس. نتطلّع قدماً للعمل معكما على تطوير الشراكة التاريخية والوطيدة بين الأردن والولايات المتحدة، لخدمة أهدافنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار”. وتلقى بايدن تهاني من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

اعلنت وسائل اعلام اميركية ووكالات انباء عن فوز جو بايدن في رئاسة الولايات المتحدة ، وغرد بايدن على تويتر: سأكون رئيسا لكل الأميركيين ولدينا الكثير من العمل

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

فبعد معركة انتخابية شرسة بين الديمقراطيين والجمهوريين، الديمقراطي جو بايدن يصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفاً لمنافسه دونالد ترمب حيث حصل على 284 من اصوات المجمع الانتخابي

وتخطط حملة بايدن لأن يلقي كلمة في وقت ذروة المشاهدة اليوم السبت في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه فاز بالانتخابات و"بفارق كبير"، بينما لم تعلن النتائج النهائية حتى الآن بشكل رسمي في عدد من الولايات التي يتقدم فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن حتى الآن، حسب أرقام وكالة أسوشيتيد برس.

وكتب ترامب في تغريد على تويتر "فزت بهذه الانتخابات وبفارق كبير".

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020



ووضع تويتر علامة على هذه التغريدة تقول إن المصادر الرسمية لم تعلن النتائج النهائية بعد.

ويحتاج المرشح في السباق إلى البيت الابيض، إلى غالبية من 270 صوتا في الهيئة الناخبة، فيما يحوز بايدن حاليا على ما بين 253 إلى 264 صوتا إذا ما جرى احتساب ولاية أريزونا لصالحه، في مقابل 214 صوتا لترامب.