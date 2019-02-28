وساطة سعودية للصلح بين الهند وباكستان

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن نظيره السعودي إبراهيم العساف سيصل إلى باكستان، حاملا رسالة خاصة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال قريشي في حديث للتلفزيون المحلي، إنه "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف باكستان، وسيحمل رسالة خاصة من ولي العهد السعودي الأمير محمد"، الذي زار باكستان والهند في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أشار الوزير الباكستاني إلى أن بلاده مستعدة لإعادة الطيار الهندي الذي تم القبض عليه هذا الأسبوع بعد إسقاط طائرته من قبل سلاح الجو الباكستاني، "إذا كان ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة مع الجارة الهند".