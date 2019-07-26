وساطة لبنانيةتفرج عن اميركي محتجز في سورية

كشفت مصادر امنية لبنانية عن وساطة قامت بها بيروت افضت للافراج عن مواطن أمريكي كانت تحتجزة السلطات السورية

وقالت المصادر ان مدير الأمن العام في البلاد، عباس إبراهيم، لعب دور الوسيط ليطلق سراح االمعتقل ويعود إلى عائلته لاحقا.

وأضاف المصدر أن المواطن الأمريكي المفرج عنه ليس الصحفي أوستن تايس المختطف في سوريا سنة 2012، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية الشخص المحرر.

يذكر أن الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، وتعتقد السلطات الأمريكية أنه محتجز لدى السلطات الامنية السورية