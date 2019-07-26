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وساطة لبنانيةتفرج عن اميركي محتجز في سورية

منشور 26 تمّوز / يوليو 2019 - 03:06
الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012
الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012

كشفت مصادر امنية لبنانية عن وساطة قامت بها بيروت افضت للافراج عن مواطن أمريكي كانت تحتجزة السلطات السورية 

وقالت المصادر ان مدير الأمن العام في البلاد، عباس إبراهيم، لعب دور الوسيط ليطلق سراح االمعتقل ويعود إلى عائلته لاحقا.

وأضاف المصدر أن المواطن الأمريكي المفرج عنه ليس الصحفي أوستن تايس المختطف في سوريا سنة 2012، إلا أنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول هوية الشخص المحرر.

يذكر أن الصحفي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، وتعتقد السلطات الأمريكية أنه محتجز لدى السلطات الامنية السورية 


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