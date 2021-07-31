  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وسم على تويتر يشعل الجدل بين قطر والبحرين

وسم على تويتر يشعل الجدل بين قطر والبحرين

منشور 31 تمّوز / يوليو 2021 - 08:42
العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة

أثارت حملة واسعة عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر" تحت وسم "#حوار _قطرية"، للمطالبة بنزع سيادة البحرين عن جزر حوار، واخضاعها للسيادة القطرية، الجدل مجددا بين قطر والبحرين بخصوص النزاع الحدودي.

وأكد وزير خارجية البحرين السابق والمستشار الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، أن جزر حوار بحرينية، وكذلك جزر زبارة الواقعة تحت السيادة القطرية.

وقال المستشار الملكي إن "جزر حوار بحرينية وجزر الزبارة هي لأهل البحرين وفيها حقوق لن تضيع".

ولطالما تنافس البلدان لعقود طويلة حول الحدود البحرية الفاصلة بينهما، قبل أن يرضيا بحكم محكمة العدل الدولية في العام 2001، القاضي بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، وسيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

وبين آل خليفة: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية، فيما بقيت جزر الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن"

وكان ناشطون قطريون من بينهم أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة، دشنوا حملة عبر "تويتر" تحت وسم "#حوار _قطرية"، مطالبين بنزع سيادة البحرين عنها، وإخضاعها لسيطرة بلادهم.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...