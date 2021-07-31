وسم على تويتر يشعل الجدل بين قطر والبحرين

أثارت حملة واسعة عبر موقع التواصل االجتماعي "تويتر" تحت وسم "#حوار _قطرية"، للمطالبة بنزع سيادة البحرين عن جزر حوار، واخضاعها للسيادة القطرية، الجدل مجددا بين قطر والبحرين بخصوص النزاع الحدودي.

وأكد وزير خارجية البحرين السابق والمستشار الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، أن جزر حوار بحرينية، وكذلك جزر زبارة الواقعة تحت السيادة القطرية.

وقال المستشار الملكي إن "جزر حوار بحرينية وجزر الزبارة هي لأهل البحرين وفيها حقوق لن تضيع".

لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد ان تدعي ، و لكن حكمت المحكمة الدولية بأن #حوار_بحرينيه . بقيت الزبارة ، ان اهلها بحرينيون شاء المدعون او ابوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن. #راشد_الجبر_النعيمي — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 30, 2021

ولطالما تنافس البلدان لعقود طويلة حول الحدود البحرية الفاصلة بينهما، قبل أن يرضيا بحكم محكمة العدل الدولية في العام 2001، القاضي بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، وسيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

من جاء اليوم لم يكن موجود بالامس #حوار_بحرينية و الزبارة لأهل البحرين فيها حقوق لن تضيع — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 30, 2021

وبين آل خليفة: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية، فيما بقيت جزر الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن"

وكان ناشطون قطريون من بينهم أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة، دشنوا حملة عبر "تويتر" تحت وسم "#حوار _قطرية"، مطالبين بنزع سيادة البحرين عنها، وإخضاعها لسيطرة بلادهم.

الجزيرة ومقرها #قطر صاحبة "الحوار" دائماً وأبداً 😉



تقرأ بمعنيين والمعنى في قلب الشاعر 😉 و #افهم

#حوار_قطرية — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 28, 2021

هذي الحدود الحقيقية والي مب عاجبه نقوله البخ مكانك وشرب من ماء البحر #حوار_قطريه pic.twitter.com/dFKnF2km70 — طلال بن أحمد آل ثاني حساب احتياطي (@t_a_h_al) July 28, 2021