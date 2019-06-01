وسيم يوسف يتوعد بمقاضاة المسيئين اليه عبر "تويتر" ويعيد جدل "رضاع الكبير" للواجهة

توعد الداعية الإماراتي وسيم يوسف، بإجراءات قانونية ضد كل من “أساؤوا له أو شتموه” على “تويتر” من داخل الإمارات، في إشارة منه لقوانين الأخيرة المتشددة في هذا الموضوع.

وكتب يوسف في تغريدة على حسابه :” أقسم بعزة الله أني طلبت من الموظفين من الأن البحث عن أي تغريدة تسيء لي من داخل دولة الإمارات .. ورب السماء لن أسقط حقي أبدا .. طالباً من المحامية مضحية المنهالي أن تتولى الأمر”.

من جهتها قالت المحامية مضحية المنهالي إن الأحراء القانوني سينم اتخاذه داخل الإمارات أو في مصر.

وعاد يوسف في تغريدة أخرى ليكتب: احفظوا هذه التغريدة جيداً.. 163 حساب بتويتر بإذن الله سيحالون للنيابة العامة في أبوظبي بعد إجازة العيد. الأن انتهينا من جمع تغريداتهم صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف !مارسوا أشد أنواع التنمر و سوء الأدب والشتائم ..لهذا " أقسم بالله لن أتنازل عن حقي .. والقضاء بيننا"

وكانت الهجمات انطلقت ضد يوسف، وهو من اصل اردني وحصل على الجنسية الاماراتية، بعدما قال في برنامج يقدمه على تلفزيون أبو ظبي إن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري ليست كلها صحيحة.

ويعتبر اهل السنة من المسلمين كتاب البخاري "اصح كتاب بعد كتاب الله" ويرفضون بشدة اي محاولة للمس به او حتى تنقيحه لتنقيته مما يرى كثيرون انها احاديث لا يمكن ان تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام.

الى ذلك، أعاد وسيم يوسف نشر مقطع مصور للداعية المصري، أبو اسحق الحويني وما قاله عن قضية "إرضاع الكبير" الذي برز مؤخرا مرة أخرى بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق يوسف على فيديو الحويني قائلا في تغريدة على صفحته بتويتر: "فحوى كلام أبي إسحاق الحويني :حديث ارضاع الكبير ( البالغ ) كان حقيقيا، والارضاع كان من ثدي الصحابية مباشرة وليس عن طريق إناء.. اللهم إني أشهدك أني أبرأ إليك من هذا الكلام، وأشهدك أني لا أرضى هذا الكلام لا على زوجات نبينا عليه السلام، ولا على زوجات الصحابة .. هل تشهد معي؟"

الحويني قال في مقطع الفيديو: "يا جماعة الخير، يا أولي الالباب، المرأة عصرت صدرها نزل اللبن في كباية اعطته الرجل من وراء حجاب هل هذه الصورة يمكن أن تقول فيها سهيلة للني صل الله عليه وسلم كيف ارضعه؟ ولا هي فهمت أنها ستباشر الرضاعة؟ طبعا دا ألف باء، لا يقال لمن شرب اللبن أنه رضع، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا وإلا احنا كلنا بنرضع من البهايم.."

وكان وسيم يوسف، استشهد في تغريدات سابقة بمقطع صوتي لمحمد الالباني، الباحث في شؤون الحديث النبوي والذي يعد من علماء الحديث ذوي الشهرة في العصر الحديث، قائلا في تعليق على التسجيل: "الشيخ الألباني - رحمه الله - يقول أن حديث " إرضاع الكبير " كانت مباشرة من الفم لثدي المرأة وليس عن طريق إناء أبداً !لإنه لا يثير شهوة الرجل ..ما رأيكم بقوله ؟ فرأيكم يهمني جداً".

وقال الالباني في المقطع الذي استشهد به وسيم يوسف: "لم تنقل لنا الوسيلة وأنا أقول شخصيا لا مانع عندي أن يكون الرضاع مباشرة من الحلمة لأنه هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة، لأن الفتنة عندما يكون في إظهار الثدي العضل الممتلئ قد يكون هنا فتنة وهذا مو ضروري تجي تتكشف قدام منو وانما تكشف مقدار الحلمة هذه الحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة لأنها سوداء قاتمة.."

ويذكر أن هذه القضية ليست بجديدة بل برزت مرارا خلال السنوات الماضية، من بين ما برز فيها انسحب الشيخ عبدالعزيز البري، أحد أئمة الأزهر الشريف من حلقة مباشرة على الهواء مع قناة LTC العام 2016، بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينه وبين الباحث عبده ماهر، على خلفية الجدل حول فتوى "إرضاع الكبير"، حيث أشار الشيخ الأزهري في هذه الحلقة التي كانت تتناول موضوع ازدراء الأديان، الى أن هذا الموضوع عبارة عن فتوى خاصة وليست عامة، أفتاها النبي في ذلك الوقت ولم يكن هناك حل آخر في حينها، مضيفاً أنه قد يكون هناك "سنّة صحيحة" أشد من هذا الموضوع المثار.

