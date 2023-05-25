وصفت الصدر ب"الشيصباني".. "دولة الثأر الحسيني" تنذر بإنقسام شيعي - شيعي في العراق (فيديو)

دخل ملف "أصحاب القضية"، التي أثارت جدلا كبيرا داخل الشارع العراقي، منحى خطيرا، بعد ظهور مجموعة جديدة تحمل اسم "دولة الثأر الحسيني"، مما ينذر بإنقسام شيعي – شيعي، وصفه مراقبون بالإنشقاق داخل البيت الشيعي الواحد.

"دولة الثأر الحسيني"، المجهولة الهوية والغير معروفة، لم تكتف بمهاجة "أصحاب القضية" فقط، بل طال هجومها أيضا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، عندما وصفته ب"الشيصباني".

وظهرت "دولة الثأر الحسيني"، في مقطع فيديو مصور، خلال اليومين الماضيين، توعدت من خلاله "أصحاب القضية"، التي شغلت الشارع العراقي خلال الأسبوعين الماضيين.

جماعة تسمي نفسها (دولة الثأر الحسيني) تتوعد (أصحاب القضية) وتتهجم على #مقتدى_الصدر وتدعوه باسم (الشيصباني). pic.twitter.com/VgN1Q4rDWb — Rusly Al-Maliki 🇮🇶 رسلي المالكي (@RusslyA) May 23, 2023

وكان مقتدى الصدر، قد تبرأ من هذه الجماعة ودعا أنصاره إلى رفض الأفكار التي تروجها، ومواجهتها وحرق صورها.

كما أعلن الصدر عن تجميد عمل تياره لمدة عام كامل، وأعرب في ذلك الوقت عن استيائه من استمراره في قيادة التيار بوجود "أهل القضية" وبعض الفاسدين والمفسدين.

وتدعو الجماعة في الفيديو، الناس إلى مبايعة الصدر باعتباره "المهدي المنتظر"، كما تطالب بإقامة "دولة العدل الإلهي"، وفق زعمها.

"أصحاب القضية" يظهرون بفيديو جديد يدعون فيه لمبايعة الصدر على أنه المهدي والمطالبة بقيام دولة العدل الالهي، رغم تبرؤ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من هذه الجماعة. pic.twitter.com/vUMbUiFTgJ — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 20, 2023

وفي منتصف شهر أبريل من العام الحالي، قامت محكمة تحقيق الكرخ في العراق التي وصفت "أهل القضية" بالعصابة، بإيقاف 65 متهمًا من أفراد الجماعة، ووجهت لهم تهمًا تتعلق بترويج أفكار تثير الفتنة وتعرض الأمن المجتمعي للخطر، عقب ادعائهم أن الصدر هو الإمام المهدي المنتظر للشيعة الاثنا عشرية.