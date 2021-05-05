مجندتان اسرائيليتان تراقصان جنديين مصريين على الحدود.. فيديو

أظهر مقطع فيديو مجندتين اسرائيليتين وجنديين مصريين وهم يرقصون على أنغام الموسيقى عند الحدود بين البلدين.

وقالت قناة الأخبار الإسرائيلية الـ 12 ان المجندتين اللتين ظهرتا في الجانب الاسرائيلي من الحدود المفصولة بسياج حديدي، تخدمان في كتيبة ”الفهد“، وكانتا ترقصان على أنغام أغنية لفرقة إسرائيلية.

وفي مقطع فيديو مدته نصف دقيقة، يمكن رؤية جنديين مصريين يرقصان على الجانب الاخر من السياج الحدودي، ويقلدان الحركات الراقصة للمجندتين.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي بشأن المقطع.

ومن المتوقع أن يثير المقطع جدلا واسعا في مصر نظرا للحساسية الشعبية تجاه إسرائيل رغم السلام القائم بين البلدين منذ عقود.