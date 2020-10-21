وصل عريقات على جهاز رئة خارجي

أكدت الدكتورة سلام عريقات كريمة أمين سر الللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء الثلاثاء، أن وضعه الصحي مستقر.

وقالت الدكتورة عريقات، في حديث لتلفزيون فلسطين، “لا يزال والدي يرقد في العناية المكثفة في وحدة كورونا بالمستشفى، وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي ووضعه مستقر، وتم اليوم وصله بجهاز الايكمو (جهاز رئة خارجي) للحفاظ على الرئة وحمايتها من التلف بسبب فيروس كورونا”، موضحة أنه تم التشاور مع الأطباء في الولايات المتحدة الذين كانوا يتابعون حالته منذ زراعة الرئة، وحتى الآن هو متجاوب مع جهاز الايكمو.