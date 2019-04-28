وصول الأسيرين السوريين المحررين إلى القنيطرة (فيديو)

وصل الأسيران السوريان المحرران من سجون الاحتلال الإسرائيلي زيدان الطويل، وأحمد خميس إلى معبر القنيطرة عبر الصليب الأحمر الدولي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تمّ إطلاق سراح الطويل وخميس بعد إعادة رفات الجندي زخاريا باومل إلى "إسرائيل"، وفق تأكيدها.

وكان أعلن عن وصول رفات الجندي الإسرائيلي باومل إلى القدس المحتلة في 4 نيسان/ أبريل الجاري تتويجاً للدور الذي لعبته مجموعات مسلحة سورية خدمة للإسرائيليين.

مصدر إعلامي سوري كان قد نفى معرفة دمشق بموضوع رفات الجندي الإسرائيلي الذي فُقد في معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982، وقال إن ما جرى يؤكد تعاون المجموعات الإرهابية مع الموساد الإسرائيلي.

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أنه تمّ استعادة جثة الجندي باومل بعد 37 عاماً وهو من قتلى معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982.

وكالة الصحافة الفرنسية قالت من جهتها إن "إسرائيل" أعلنت استعادة رفات باومل الذي فُقد منذ اجتياحها لبنان. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد رونن منيليس إن جثة مفقود السلطان يعقوب وصلت من دولة ثالثة عبر طائرة تابعة لشركة العال.

وأشار المتحدث إلى أنه ما يزال هناك 3 مفقودين من حادثة السلطان يعقوب، وأنه في الأشهر الأخيرة نضج العمل الذي أدى إلى جلب جثة باومل إلى تل أبيب.

كذلك نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "روسيا بذلت جهوداً لتحديد مكان جثة بومال"، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض التعليق على تصريح المسؤول حينها.