وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية بوصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بعد تحريرهم.

وكان مصدر أمني بحكومة الوفاق الليبية أفاد ليل الأربعاء/الخميس بأن العمال المصريين ، وعددهم 23 شخصا، سيصلون إلى القاهرة بعد تحريرهم من قبل وزارة الداخلية بالحكومة في العاصمة الليبية طرابلس.

في الوقت نفسه، ذكر التلفزيون المصري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المحتجزين.

وأشار إلى أن اتصالات مصرية ليبية تسهم في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم للبلاد.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حكومة الوفاق أن أجهزة الضبط القضائي التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من رصد المكان الذي وقعت فيه الإساءة لمجموعة من العمال المصريين في ليبيا.

وبحسب بيان للوزارة نشرته مساء الأربعاء، تمكنت هذه الأجهزة من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة والقبض عليهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص، تحضيرا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

كما أكدت الوزارة أن “العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي”.

وختمت في هذا الشأن بالقول: “الخلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين”.

وكان مقطع مصور قد انتشر خلال الأيام الماضية يظهر فيه مجموعة ليبيين يقومون بإهانة مجموعة من العمال المصريين المقيمين في ليبيا ، وتردد أنها في مدينة ترهونة. (د ب أ)