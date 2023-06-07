وصول تعزيزات للقوات الأمريكية في سوريا

وثق تسجيل مصور وصول تعزيزات للقوات الأمريكية إلى محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وأظهر التسجيل الذي نشرته RT قافلة شاحنات تحمل مصفحات عسكرية تقوم بحمايتها عربات عسكرية أمريكية، كما أظهر التسجيل أن الشاحنات تحمل لوحات مرور لإقليم كردستان العراق.

وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز تواجدها العسكري في الأراضي السورية بشكل متواصل لقتال تنظيم الدولة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وترى الحكومة السورية ان الوجود الأمريكي على أراضيها غير شرعي، إلا أنها منحت موافقات لتواجد روسي منذ زاد بشكل واضح بعد العام 2011 إلى جانبه تواجد إيراني بأشكال متعددة.

