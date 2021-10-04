وصول سفينة غاز لليمن احتجزها التحالف العربي منذ 82 يوما

في اليمن وصلت سفينة محملة بالغاز إلى ميناء الحديدة.

وكانت السفينة محتجزة من قبل التحالف العربي في عرض البحر منذ 82 يوما.

وجاء ذلك، حسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين علي معصار، نشرته وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

وقال معصار إن "السفينة (كلوديا) وصلت ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، وعلى متنها 8 آلاف و 473 طنا متريا من مادة الغاز المستورد".

وأضاف: "السفينة كلوديا وصلت الميناء بعد احتجازها من قبل التحالف الأمريكي - السعودي (يقصد التحالف العربي) لمدة 82 يوما".

وتعاني المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين من حين لآخر شحا في الوقود، وسط اتهامات من جماعة الحوثي للتحالف باحتجاز سفن النفط ومنعها من دخول ميناء الحديدة، الأمر الذي ينفيه الأخير.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية من جانب، وجماعة الحوثي الجانب الآخر.