وصول سفينة من السودان تقل 1687 مدنيّاً .. السعودية تنفذ أكبر عملية إنقاذ في تاريخها

البوابة - وصلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، سفينة قادمة من السودان تقل على متنها 1687 مدنيّاً من أكثر من 50 دولة فرّوا من المعارك في الدولة الأفريقية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "إنها أكبر عملية إنقاذ تنفذها المملكة حتى الآن، منخلال إحدى السفن التابعة للمملكة".

وأضافت الخارجية في بيان لها: "إن المملكة تحرص على توفير كامل الاحتياجات الأساسيّة للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم".

وأضافت الوزارة أنها قامت بإجلاء ما مجموعه 2148 شخصا من بينهم أكثر من 2000 من الرعايا الأجانب.

ومع دخول وقف إطلاق النار في السودان، يومه الثاني، تواصل الحكومات الأجنبية عمليات إجلاء عبر قوافل برية وطائرات وسفن لإخراج الآلاف من مواطنيها.

وقالت صفاء أبو طاهر التي وصلت مع أسرتها إلى مطار عسكري في الأردن ليل الثلاثاء "أصعب شيء كان أصوات القصف والطائرات المقاتلة وهي تحلق فوق منزلنا. هذا روَّع الأطفال".

كما وصلت طائرة نقل عسكرية بريطانية إلى قبرص.

وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، إلى اشتداد المعارك في محيط "مواقع استراتيجية" في العاصمة الخرطوم بما في ذلك المطار الدولي.

وخلفت المعارك التي استمرت على مدار 11 يوما، أكثر من 495 قتيلا وما يزيد على 4 آلاف جريح، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة