وصول فرقاطة روسية لميناء بورتسودان حيث تعتزم موسكو إقامة قاعدة عسكرية

وصلت الأحد، أول سفينة حربية روسية إلى ميناء بورتسودان على البحر الاحمر حيث تنوي روسيا إقامة قاعدة عسكرية.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، نقلا عن بيان للأسطول الروسي، أن "الفرقاطة أدميرال جريجوروفيتش، وصلت إلى ميناء سوداني تنوي روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه".

وأضاف البيان أن "هذه أول سفينة حربية (روسية) تدخل ميناء بورتسودان".

بدوره، أكد مصدر عسكري سوداني، فضل حجب هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، وصول السفينة.

وأوضح أن "زيارة السفينة الحربية الروسية، ليست مفاجئة، ووصلت وفقا لجدول زمني متفق عليه".

ويأتي إعلان وصول السفينة الروسية إلى السودان، بعد نشر موسكو، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، نص اتفاقية مع الخرطوم لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة".

وردا على سؤال بشأن مدى ارتباط زيارة السفينة بإقامة القاعدة الروسية، قال المصدر للأناضول: "موضوع القاعدة العسكرية الروسية لم يحسم بعد".

نشرت موسكو العام الماضي نص اتفاقية مع الخرطوم لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة".

وتزامن رسو السفينة الروسية في ميناء بورتسودان، مع وصول سفينتين أمريكيتين خلال الأسبوع الحالي، يومي السبت والأربعاء.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" أندرو يانغ، سبل تعزيز التعاون العسكري بين الخرطوم وواشنطن.

ويأتي التعاون العسكري بين البلدين، عقب إلغاء واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقوبات اقتصادية وسياسية فرضتها على الخرطوم لوجودها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

