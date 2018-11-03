مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية.

أفادت وكالة "رويترز" بأن قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة وصلت، اليوم السبت، إلى مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية.

ونقلت الوكالة عن، أبو عبد الله، عضو المجلس المدني الذي يدير المخيم وينسق وصول القافلة الإنسانية مع الأمم المتحدة، قوله: "وصلت القافلة الأولى إلى المخيم".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين طريق القافلة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، من دمشق إلى مخيم الركبان.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو: "قمنا من جانبنا بتنفيذ جميع المهام، بشأن ضمان أمن القافلة الإنسانية".

وأشار سافتشينكو إلى أن موسكو ودمشق ناشدتا مرارا السلطات الأمريكية للعمل على تقديم المساعدة للاجئين السوريين في المخيم، مؤكدا عقد عدة اجتماعات مع موظفي الأمم المتحدة ومع ممثلي الولايات المتحدة بهذا الصدد، وأخيرا تم التوصل إلى صيغة لوصول القافلة إلى المخيم.

هذا وقد طلب نائب مستشار الأمم المتحدة لشؤون الأمن في سوريا، روبرت مارينوفيتش، من السلطات الروسية تأمين طريق القافلة، وقد تم تأمين القافلة جوا من قبل القوات الجوية الروسية باستخدام مروحيات من طراز "مي-8" ومي-24.

وتتألف القافلة من 100 سيارة، من شاحنات وسيارات إسعاف وسيارات مدرعة مرافقة، ويصل حجم المساعدات الإنسانية إلى نحو 450 طنا من المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية.