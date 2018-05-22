وصول قافلة من مخيم اليرموك إلى إدلب شمالي سوريا

قال مدير مركز التنسيق في الشمال السوري إن قافلة تقلّ نحو 400 طفل وامرأة، من أهالي مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق وصلت إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.



وقال مصدر من مركز استقبال قلعة المضيق إن القافلة التي تتألف من 13 حافلة، وتقل نحو 400 شخص، جميعهم من الأطفال والنساء وهم مدنيين كانوا محاصرين أثناء المعارك، في مخيم اليرموك، وحيي الحجر الأسود والتضامن.

وسيطرت قوات النظام في وقت سابق على حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك، بعد خروج مقاتلي التنظيم إلى ريف حمص الشرقي، بعد اتفاق مع روسيا.