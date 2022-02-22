وصول مقاتلين مرتزقة وقوميين إلى "دونباس"

كشف نائب رئيس هيئة أركان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، النقاب عن وصول مقاتلين مرتزقة وقوميين أوكرانيين متطرفين إبى منطقة دونباس.

وقال باسورين الذي كشف عن وصول مجموعات ومرتزقة مسلحين إلى دونباس بمساعدة شركة عسكرية خاصة أجنبية، بالإضافة إلى ألوية فاشية أوكرانية ( محظورة في روسيا).

وأضاف باسورين بهذا الصدد: "في 20 شباط / فبراير، لوحظ وصول مجموعات من المرتزقة من إحدى الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة يصل مجموع أفرادها إلى 300 شخص إلى معسكر قاعدة سرمات بمنطقة كراماتورسك".

وأضاف قائلا: "يشارك المرتزقة بالفعل في الأعمال العدائية ويقومون بمهام تخريبية في قطاعات معينة من الجبهة".