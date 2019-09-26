وصول ناقلة غاز إلى سوريا

صرحت مصادر مسؤولة في شركة "محروقات" السورية، بأن ناقلة غاز وصلت إلى البلاد خلال اليومين الماضيين وأن التوريدات مستمرة، ومن المتوقع وصول ناقلات أخرى محملة بالغاز في الفترة القادمة.

وبينت المصادر لصحيفة "الوطن" السورية، أنه بالأمس تم توزيع 42 ألف أسطوانة غاز لمدينة دمشق وريفها، مشيرة إلى أن هذه الكمية تغطي حاجة السوق، إذ كان يتم توزيع بين 30 و35 ألف أسطوانة يوميا خلال الفترة الماضية.

وأكدت أن مادة الغاز متوفرة، وتتم زيادة المخصصات لجميع المحافظات حسب حاجتها الفعلية.

وبخصوص التوزيع لمعتمدي الغاز لفتت المصادر إلى أن مادة الغاز يتم توزيعها بشكل مستمر على المعتمدين في دمشق وريفها، نافية صحة ما يقال عن عدم توفر المادة لدى المعتمدين في دمشق وريفها.

وأوضحت المصادر أن توزيع أسطوانة غاز ثانية بالسعر غير المدعوم هو قيد الدراسة حاليا، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن بعد.

وكان مدير الغاز في دمشق وريفها نائل علاف أشار إلى وجود نقص في كميات الغاز الموزعة في ريف دمشق خلال جلسة مجلس محافظة ريف دمشق منذ أيام.