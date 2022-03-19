وزير الدفاع الأمريكي يزور بلغاريا

التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأفراد عسكريين أمريكيين وبلغاريين خلال تدريب مشترك يجرى حاليا في بلغاريا.

وقال وزير الدفاع البلغاري دراجومير ساكوف بحسب بيان للوزارة إن “هذه الزيارة رمزية”.

ويتم إعداد كتيبة بلغارية تحت القيادة العملياتية للقائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” في أوروبا لأول مرة في ساحة تدريب نوفوسيلو شرقي بلغاريا، والتي تستخدم بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وبلغاريا.

ويهدف هذا التدريب إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

أدت التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية التي تفيد بأن بلغاريا يمكنها تسليم نظام الدفاع الجوي السوفيتي إس – 300 الخاص بها إلى أوكرانيا، والحصول على بديل مكافئ من الولايات المتحدة الأمريكية – إلى إثارة القلاقل السياسية في صوفيا في الفترة التي سبقت زيارة أوستن.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام تتمركز أنظمة الدفاع الجوي هذه حول العاصمة البلغارية صوفيا وفي محطة كوزلودوي للطاقة النووية الواقعة على نهر الدانوب.

حذر الرئيس رومين راديف اليوم الجمعة من قرار توريد أسلحة لأوكرانيا ومن ثم من تورط بلغاريا في الحرب.

وقال راديف: “الثمن دائما يدفعه المواطنون وليس السياسيون”.

ومن المقرر أن يجتمع أوستن مع رئيس الوزراء كيريل بيتكوف لإجراء محادثات يوم غد السبت.