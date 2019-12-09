وصول 500 آلية عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد بالأنبار عبر من الأردن

أفاد مراسلنا في العراق، الاثنين، بأنباء عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار، قادمة من الأردن.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت السلطات العراقية اليوم، سقوط صواريخ كاتيوشا على معسكر قرب مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى اصابة ستة مقاتلين".

وأضاف "باشرت قواتنا الأمنية بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها". ( RT)