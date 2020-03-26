وضع ملك ماليزيا وزوجته في الحجر الصحي بسبب الفيروس

قالت وكالة الأنباء الماليزية، أن ملك البلاد وزوجته جرى وضعهما في الحجر الصحي الاحتياطي بعد اكتشاف إصابة موظفين في القصر الملكي بفيروس كورونا.

واوضحت الوكالة انه جرى اكتشاف 7 موظفين في القصر الملكي الماليزي بفيروس (كورونا) الجديد، ما دفع بالقصر إلى وضع الملك السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، وزوجته الملكة تونكو حجة عزيزة أمينة ميمونة اسكندرية في الحجر الصحي.

وأضافت الوكالة، أنه تم إجراء فحص فيروس (كورونا) للملك والملكة، وظهرت نتائجهما سلبية، فيما تم نقل الموظفين المصابين إلى مستشفى كوالالمبور العام؛ لتلقي العلاج والرعاية الصحية.

وقال مسؤول القصر الملكي، داتوك أحمد فاضل شمس الدين: "رغم النتائج السلبية لاختبار الفيروس، فإن الملك والملكة سيخضعان لحجر صحي طوعي لمدة 14 يوماً بدأت يوم البارحة"، وفق تعبيره.

