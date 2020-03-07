وضع 15 سائحا أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم

أعلن متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، وضع 15سائحا أمريكيا بالحجر الصحي في فندق ببيت لحم بسبب فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق عن مجموعة توصيات لها على خلفية تفشي الفيروس، شملت تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا.

كما تم إغلاق كافة المساجد والكنائس في محافظة بيت لحم لمدة 14 يوما، ووقف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والرياضية أيضا.

وطالبت الوزارة بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين، وتفعيل خطة طوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في المحافظة لمدة أسبوعين.

كما قررت قوات الأمن الوطني الفلسطيني رفع نسبة الجاهزية والاستنفار إلى أعلى درجة، في كافة المناطق الفلسطينية، للحد من انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) الخطير

وأكدت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في بيان لها على اتخاذ الإجراءات التالية:

- رفع نسبة الجاهزية والاستنفار إلى أعلى درجة، وهي 100% في كافة المناطق الفلسطينية.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني بكافة المحافظات جاهزة لأي طارئ يستدعي تدخلها.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني أوعزت لكل منتسبيها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال التعامل مع الجمهور.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني على أتم الاستعداد لتقديم كافة الاحتياجات للحد من انتشار هذا الفيروس.

- الفريق الطبي التابع لقوات الأمن الوطني رفع نسبة جاهزيته إلى أقصى درجة 100% وهو على أتم الاستعداد لمساندة كوادر وزارة الصحة الفلسطينية.

- قوات الأمن الوطني الفلسطيني عززت من تواجدها بشكل مكثف على مداخل ومخارج المحافظات الفلسطينية تطبيقا لتوصيات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بمنع دخول السياح، القادمين من دول محظورة بسبب المرض، إلى المحافظات، وخصوصا بيت لحم وأريحا.

- إرسال الكتيبة الخاصة التاسعة إلى محافظة بيت لحم نظرا لزيادة عدد الحالات المصابة في المحافظة.

- وقف إجازات الكوادر العسكرية حتى إشعار آخر