وعد حكومي بحل أزمة الكهرباء في ليبيا

وعد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، بحل أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد.

وأضاف الدبيبة، في مقطع فيديو نشرته منصة “حكومتنا” (حكومية)، أن “حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود وهذا أمر طبيعي وصحي لكن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها”.

وأضاف: “الدولة تحمي من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية أما إحراق الممتلكات فهو مرفوض ، الأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع وممتلكاته وسنتصدى لمن يريد العبث”.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية، وإجراء الانتخابات دون أي تأخير.

كما أفاد الدبيبة: “خصصت الحكومة 3 مليارات دولار لصيانة المحطات (توليد الكهرباء) القائمة حاليًا والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عامًا وأنجزنا صيانة المحطات بنسبة 70 بالمئة”.

وتعيش ليبيا منذ سنوات أزمة كهرباء وذلك لتضرر محطات التوليد بسبب الحروب التي شهدها البلاد فضلا عن سرقة أسلاك التوصيل المصنوعة من النحاس غالي الثمن من قبل عصابات مسلحة بشكل شبه يومي.

ومع اقتراب ذروة الصيف في أغسطس/ آب المقبل، واستمرار إغلاق الموالين لخليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبي، لحقول النفط والغاز، التي يتم بهما توليد الطاقة الكهربائية، يزيد من تعميق الأزمة.