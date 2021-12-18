وفاء اللاعب يوسف بلايلي: ماذا كتب على فانيلته الداخلية؟

مرت الكاميرا سريعا على يوسف بلايلي بلاعب المنتخب الجزائري الابرز في بطولة كأس العرب التي احتضنتها قطر والذي فاز فيها المنتخب الجزائري عن جدارة واستحقاق بتغلبه في النهائي على شقيقه التونسي بهدفين نظيفين في مباراة مثيرة تليق بنهائي كبير.

يوسف بلايلي يرد الجميل لـ هواري ضو

بعد الهدف الاول الذي سجله اللاعب امير سعيود في الدقيقة الثامنة من الشوط الاضافي الاول ومن ثم هدف ابراهيم اسماعيل الثاني اظهر اللاعب يوسف بلايلي عبارة على ملابسة الداخلية تقول "شكرا لك ابي.. الله يرحمك هواري بوضو"

هواري بن جديد معروف باسم بوضو3 فنان جزائري توفي في ابريل الماضي عن عمر ناهز الـ 55 عاما، كان مع حفيظ والد يوسف بلايلي في مقدمة مساندي اللاعب الجزائري اثناء ازمته عندما تناول الاخير المنشطات والمخدرات وحرم من اللعب داخليا ودوليا لمدة عامين

وحينها طلب الفنان الراحل في فيديو رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد رواروة باعادة النظر في قرار ابعاد بلايلي وقال ان بلايلي شقيقنا ومن الصعب ايجاد لاعب مثلة وعلينا الا نضيعه ويجب ان نساعده في اي محنة يمر بها