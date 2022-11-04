وفاة ابراهيم منير القائم باعمال مرشد الاخوان المسلمين

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين عن وفاة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "إبراهيم منير"، عن عمر يناهز 85 عاما في مكان اقامته في العاصمة البريطانية

في عهده انقسمت جماعة الاخوان المسلمين في الخارج الى موالين له، وجناح اخر في تركيا بقيادة الأمين العام السابق للجماعة الدكتور محمود حسين ، بعد ان قام منير بـ حل المكتب الإداري ومجلس الشورى وإيقاف 6 من اعضاء مجلس الشورى العام وتحويلهم للتحقيق لما ارتكبوه من أخطاء متعددة خلال الفترة السابقة وفق تعبيره

وتشير المعلومات الى ان الخلافات تتركز على انتخابات المكتب في تركيا والتي شهدت طعوناً في نتائجها وإجراءاتها، وتقييد فضائيات الجماعة في إسطنبول وترحيل الاعلاميين الموالين للجماعة بالفكر او المواقف

من هو ابراهيم منير؟