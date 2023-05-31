وفاة اسرائيلية دخلت في غيبوبة بعد اصابتها في عملية عام 2021

اعلنت مصادر اعلامية عبرية عن وفاة اسرائيلية اصيبت في عملية فدائية تبنتها حركة حماس في العام 2021 ونفذها عز الدين المصري حيث دخلت في غيبوبة منذ ذلك الحين ولفظت انفاسها الاخيرة فجر اليوم الخميس

وفجر عز الدين المصري (24 عاما) نفسه في مطعم سبارو مفرق شارع الملك داوود وشارع يافا في القدس المحتلة يوم 09-08-2001م.

وقد اسفرت العملية عن مقتل 19 اسرائيليا واصابة اكثر من 120 اخرين وصفت اصابات 13 منهم بالحرجة والحرجة جداً.

وفجر المصري حزام ناسف كان يرتديه في المكان، وتم تدمير جزء كبير من المطعم مع الواجهات الامامية وانهيار السقف على من فيه.

هذه العملية احدثت نوعا من الجدل بعد تنفيذها، والتي تزامنت مع انتفاضة الاقصى، فقد اعلنت حركة الجهاد الاسلامي اولا مسؤوليتها عن العملية واعلنت اسم المنفذ ، الا ان المعني كان يتجول في بلدته حينها حيث تراجع عن تنفيذ العملية من دون ابلاغ القيادة التي اعتقدت ان التفجير في القدس ناتج عن عمليته.

حماس التي انتظرت عادت بعد ان ظهر منفذ الجهاد حيا، لتؤكد على لسان الشهيد عبدالعزيز الرنتيسي بالقول ان كتائب عز الدين القسام هي المسؤولة عن العملية والمنفذ هو حفيد عز الدين القسام واسمه عزالدين المصري.