وفاة اشهر عارض ازياء في السعودية

توفي عارض الأزياء السعودي “تومي عمران” ٣٦ في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، بعد صراع مع المرض ادخله في غيبوبه استمرت لشهرين.

وأكدت شقيقة تومي انه كان يعاني من ورم بالدماغ لكنه "لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن”.

وأضافت فب تصريحات لمجلة سيدتي : “عندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها”.

وتابعت شقيقة “تومي”: “رأيت أنه من الضروري أن أؤكد خبر وفاة شقيقي، وأودُ أيضًا أن أدلي ببعض المعلومات عنه، فهو ليس متزوجًا، وكل ما كان يُذكر عنه من أخبار كان مجرد شائعات”.

وأشارت شقيقة الفنان تومي عمران، إلى أنه “كان يعيش في تركيا ومرتبطًا بأعمال فنية تم تأجيلها بسبب مرضه، وأنه أخبر متابعينه أنه مريض بمرض بالرئة وأنه يتعالج منه”.