وفاة الأغا حبيب العفري بعد 40 عاما من خدمة الحجرة النبوية

غيب الموت الأغا حبيب محمد العفري، أحد أقدم أغوات المسجد النبوي، والذي كرس حياته لخدمة المسجد النبوي لما يقرب من 40 عامًا

ونقل موقع وكالة الرئاسة السعودية العامة لشئون المسجد النبوي، اليوم الأربعاء، تاكيد وفاة العفري وقالت عبر حسابها على موقع تويتر:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى الآغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله في فترة من الزمن".

وفقا لوسائل إعلام سعودية، أقيمت صلاة الجنازة على الآغا حبيب محمد العفري أحد آخر الآغوات الثلاثة وخادم الحجرة النبوية، بالمسجد النبوي بعد صلاة المغرب، وكان الدفن بمنطقة البقيع الغرقد، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأغا حبيب محمد العفري أحد أقدم أغوات المسجد النبوي الشريف الذين اختصهم الله بخدمة مسجد رسول الله ﷺ في فترة من الزمن، وسيصلى عليه في المسجد النبوي اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب ، إنا لله وإنا إليه راجعون . — وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) July 13, 2022

الاغاوات

وكان مسؤولًا حبيب العفري عن إغلاق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والحجرة النبوية، ينتمي إلى “الأغوات” وهم رجالٌ سخروا جهودهم لخدمة الحرمين الشريفين، ويتم انتقاؤهم وفق معايير محددة ومعلنة، وقد وصل عددهم إلى أربعة أغوات، والجدير بالذكر أن أول ظهور للأغوات يعود إلى العصر الأيوبي، ومعظمهم أتوا إلى المملكة من الحبشة والهند والدول الأفريقية

والمتبقين هم:

شيخ الأغوات نوري.

الأغا علي بدايا.

الأغا عبده علي

لم تعلن وكالة الرئاسة السعودية العامة لشؤون المسجد النبوي عن سبب وفاة الأغا حبيب محمد العفري، لكن أكدت العديد من المصادر أن سبب وفاته هو معاناته مع المرض