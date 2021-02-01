وفاة الأكاديمي الفلسطيني البارز عبد الستار قاسم بالكورونا

خلال مسيرته الطويلة، تعرض عبد الستار قاسم للاعتقال عدة مرات من قبل سلطات الاحتلال، ومن قبل السلطة الفلسطينية.

توفي الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم الإثنين، عن عمر يناهز 73 عاما، على إثر إصابته بفيروس "كورونا" قبل أيام.

حصل قاسم على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ولاية كنساس الأمريكية، ثم درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ميزوري الأمريكية، ثم الدكتوراه في الفلسفة السياسية من جامعة ميزوري أيضاً عام 1977.

ورتبته الأكاديمية بروفيسور في جامعة النجاح.

وخلال مسيرته الطويلة، تعرض عبد الستار قاسم للاعتقال عدة مرات من قبل سلطات الاحتلال، ومن قبل السلطة الفلسطينية.

كما تعرض في العام 2014 إلى محاولة اغتيال بمدينة نابلس، حينما أطلق عليه 3 شبان الرصاص، إلا أنه نجا منها بأعجوبة.

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