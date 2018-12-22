وفاة الامير طلال بن عبد العزيز

الأمير طلال بن عبد العزيز (87 عاما) هو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز، ويكبر أخاه غير الشقيق، الملك سلمان، بنحو خمس سنوات.

توفي في السعودية الأمير طلال بن عبد العزيز وفق ما افاد نجله عبد العزيز بن طلال.

وقال الأمير الابن على حسابه الشخصي بموقع تويتر أنه ستتم صلاة الجنازة على الأمير طلال بن عبد العزيز عصر الأحد.

والامير طلال هو ايضا والد رجل الاعمال الوليد بن طلال احد اثرياء العالم

وأطلق أبناء وبنات الأمير طلال بن عبد العزيز، الأخ غير الشقيق للملك سلمان، تغريدات جماعية عن والدهم، في حساباتهم عبر "تويتر".

وفي وقت سابق طلب أبناء وبنات الأمير طلال، من المتابعين الدعاء له بالشفاء.

اللهم ألطف بأبوي طلال واحفظه لنا يارب⁦ pic.twitter.com/r03R0DBYRl — ريم بنت الوليد (@Reem_Alwaleed) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

يشار إلى أن الأمير طلال بن عبد العزيز (87 عاما) هو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز، ويكبر أخاه غير الشقيق، الملك سلمان، بنحو خمس سنوات.