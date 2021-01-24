وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا.. وهذه وصيتها (فيديو)

توفيت الداعية المصرية عبلة الكحلاوي الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما اعلن.شقيقها محمد الكحلاوي في تصريحات صحفية.

وقالت مصادر قريبة من عائلة الراحلة أن الحالة الصحية لها كانت متدهورة في الأيام الاخيرة والتي كانت متواجدة في إحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع، على جهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة.

وأشارت المصادر إلى ان كانت تتم متابعة لوضعها الصحي باستمرار حيث انه تم بذل كافة الجهود لمحاولة انقاذها.

نقلت الكحلاوي خلال الأيام القليلة الماضية، إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي بعد تدهور حالتها.

والراحلة الكحلاوي، من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي داعية إسلامية مصرية، وأستاذة الفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

التحقت الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، والدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته.

انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.

شغلت الكحلاوي منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية

اتجهت عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، واستمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989.

وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها محمد الكحلاوي في البساتين وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات.

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