وفاة الداعية المصري البارز محمد وهدان

أعلن عز وهدان نجل الداعية وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر محمد وهدان، وفاة والده عصر الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب «وهدان»، «البقاء لله.. والدي في ذمة الله».

ونعت جامعة الأزهر في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ الداعية وهدان.

ووصفت الجامعة وهدان بأنه ”أحد رموز الدعوة الإسلامية التي تعلي من المنهج الوسطي، وتواجه الغلو في الأفكار والممارسات بالموعظة الحسنة“.

كما نعاه عميد كلية الإعلام في جامعة الأزهر، الدكتور غانم سعيد، قائلا: ”كان معنا بالأمس، لكن قدر الله سبق، وإرادته نفذت، فذهب إلى رحاب الله“.

وكان الداعية الإسلامي الدكتور محمد وهدان، قد شارك السبت في مؤتمر لكلية الإعلام في الجامعة، حيث كان يحاور ويعقب على أطروحات المتدخلين.

وعمل الراحل أستاذا ورئيس قسم الصحافة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر، وكانت له برامج دينية وفقرات ثابتة في عدد من البرامج.