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وفاة قابوس بن سعيد ومجلس الدفاع يدعو العائلة لاختيار خليفة للسلطان

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:12
مجلس العائلة يبحث عن وريث للسلطان الراحل
مجلس العائلة يبحث عن وريث للسلطان الراحل

اعلنت مصادر سياسية واعلامية عمانية وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ 80 عاما وذلك مساء امس الجمعة ، وقالت المصادر ان سيصلى عليه في جامع السلطان الاكبر ومن ثم سيدفن في مدافن العائلة 

واعلن مجلس الدفاع العماني انعقاده في جلسة مفتوحة حيث دعا مجلس العائلة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد

وقطع تلفزيون عمان برامجه وبدأ في بث آيات قرآنية وعرض خبرا عاجلا حيث نعى البلاط السلطاني السلطان "جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور في ذمة الله"

وجاء في بيان لديوان البلاط السلطاني: "إلى أبناء الوطن العزيز في كلّ أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020، بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها ، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة ، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحتراماً"

وقالت وكالة الانباء الرسمية العمانية :

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م

واضافت انه وبعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

ليدعو الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره.

واعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة


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