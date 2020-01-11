وفاة قابوس بن سعيد ومجلس الدفاع يدعو العائلة لاختيار خليفة للسلطان

اعلنت مصادر سياسية واعلامية عمانية وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ 80 عاما وذلك مساء امس الجمعة ، وقالت المصادر ان سيصلى عليه في جامع السلطان الاكبر ومن ثم سيدفن في مدافن العائلة

واعلن مجلس الدفاع العماني انعقاده في جلسة مفتوحة حيث دعا مجلس العائلة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد

وقطع تلفزيون عمان برامجه وبدأ في بث آيات قرآنية وعرض خبرا عاجلا حيث نعى البلاط السلطاني السلطان "جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور في ذمة الله"

#ديوان_البلاط_السلطاني يصدر صباح اليوم نعياً فيما يلي نصه :

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع. pic.twitter.com/FXk8Q7pHI8 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 11, 2020

وجاء في بيان لديوان البلاط السلطاني: "إلى أبناء الوطن العزيز في كلّ أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020، بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها ، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة ، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحتراماً"

وقالت وكالة الانباء الرسمية العمانية :

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة 10يناير لعام2020م

واضافت انه وبعد نهضة شامخة أرساها خلال 50عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو عام 1970 م وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا.

عاجل | تلفزيون عمان: مجلس الدفاع في #عُمان يعلن انعقاده في جلسة مفتوحة ويدعو مجلس العائلة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفاً للسلطان قابوس بن سعيد pic.twitter.com/88T7tmClBc — صحيفة الإرادة (@AleradaNews) January 11, 2020

ليدعو الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره.

واعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة