وفاة السياسي الاردني د. سمير مطاوع

غيب الموت في العاصمة الاردنية عمان الدكتور سمير مطاوع احد السياسيين البارزين في البلاد والذي كانت اخر مهامه عضوافي مجلس الاعيان، الغرفة الثانية في البرلمان الاردني التي يعينها الملك

ونعي رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، العين سمير مطاوع واعرب الفايز عن احر التعازي والمواساة لاسرة وذوي المرحوم، مشيدا بمناقب الفقيد ودوره فيى خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها .

وقال انه "بوفاة المرحوم يكون الاردن قد خسر قامة اعلامية ووطنية واحد الرجال الاوفياء لوطنهم ومليكهم فقد كان مدافعا قويا عن الاردن وقيادته الهاشمية، داعيا المولي عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان "

من هو د.سمير مطاوع؟

1938 - 2022

موجز السيرة الذاتية لمعالي العين الدكتور سمير عبدلله مطاوع

المؤهلات العلمية:

دكتوراه في العلوم السياسية – علاقات دولية وسياسة خارجية جامعة ريدنغ – بريطانيا –

بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية- كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة لندن -

- دورات عديدة في التسويق الدولي .. العلاقات العامة..الإنتاج والإخراج التلفزيوني

الخبرات العملية:

رئيس مجلس الادارة – وكالة الانباء الاردنية ( بترا) -

عضو مجلس أمناء المجلس الاعلى للاعلام في الأردن -

أستاذ ادارة الاعمال الدولية – جامعة فيلادلفيا - الأردن -

سفير الاردن لدى مملكة هولندا -

عضو المجلس الاداري لمحكمة العدل الدولية – لاهاي – هولندا -

وزير الاعلام في الحكومة الاردنية

مستشار أعلامي ورئيسا لدائرة الصحافة والدراسات والابحاث في الديوان الملكي الهاشمي -

عضو في عدد من المؤسسات العلمية والمهنية الدولية في بريطانيا والولايات المتحدة *

خدمات طويلة في عدد من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية : -

- باشرت العمل في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في جبل الحسين بتاريخ 1/1/1958 كمذيع ومنتج. انتقلت بعدها للعمل في القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية في هلفرسوم اعتبارا من 1/4/1960 وهو تاريخ استقالتي من الإذاعة الأردنية وأيضا بنفس المهمة كمذيع ومنتج. تعاقدت بعدها مع القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية ( ال B.B.C) من تاريخ 1/10/1965 وحتى تاريخ 1/4/1968 حين عدت للعمل كبيرا للمذيعين ورئيسا للقنال الأجنبي( الإنجليزي). وكنت قد انتدبت للعمل في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ( الB.B.C) كأول مذيع أجنبي يذيع في التلفزيون البريطاني منذ شهر أيلول 1966 وحتى عودتي الى الأردن

دراسات وكتب ومشاركات:

أصدرت عددا من الكتب والدراسات والاوراق أهمها كتاب " الاردن في حرب 1967" الذي أصدرت النسخة الانجليزية منه دار جامعة كمبردج في بريطانيا ونيويورك.وآخر اصداراتي كتاب " أوراق سياسية .. من زمن التيه والنكسات" من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. كما شاركت في عدة مؤتمرات دولية في واشنطن ولندن وبرشلونة ولاهاي واسطنبول والقاهرة وأبوظبي وعمان.

حاصل على عدد من الاوسمة الرفيعة من الاردن وأيطاليا والنمسا وأيرلندا.