وفاة الشقيق الأصغر لحسني مبارك

بعد صراع طويل مع المرض.

توفي الجمعة، عصام الدين مبارك، الشقيق الأصغر للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن حسن الغندور، أحد مؤسسي حركة "أبناء مبارك"، إنه تواصل مع كريمة عصام الدين مبارك، والتي أكدت له وفاة والدها، قبل ساعات، إثر وعكة صحية بعد صراع طويل مع المرض.

وكان الراحل عصام مبارك يقيم في القاهرة، بعد انتقاله من محافظة المنوفية، وكان يتسم بالتواضع والهدوء، ويحافظ على العيش كشخص طبيعي وعادي دون لفت الأنظار إليه باعتباره شقيقًا للرئيس، بحسب الغندور.

وأشار الغندور إلى أن عصام مبارك كان يعمل في أحد البنوك الكبرى، وكان على علاقة طيبة مع الرئيس السابق، فيما كان الظهور الأخير لـ عصام الدين مبارك، هو خلال الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في فبراير/شباط الماضي، وسبقها ظهوره خلال الجنازة العسكرية والعزاء الذين أقيموا بعد رحيله.

يذكر أن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، كان قد توفي في 25 شباط 2020، بعد صراع طويل مع المرض، ليوارى جسده الثرى في مقبرة العائلة في منطقة مصر الجديدة، عقب جنازة عسكرية.