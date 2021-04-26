وفاة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية المصرية في السويس

توفى الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية المصرية في السويس، عن عمر يناهز 96 عاما بعد وعكة صحية داخل على إثرها مستشفى الدمراش في أول أيام رمضان، حسبما أفادت بوابة أخبار المصرية.

وكان الشيخ حافظ سلامة يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم وصلت لـ70%، وجرى نقله إلى مستشفى إمبابة ثم مستشفى عين شمس التخصصي وأخيرا استقر بمستشفى الدمرداش بجوار مسجد النور بناءا على طلبه.

وخضع الشيخ حافظ سلامة لبرنامج علاجي مكثف بعد وضعه على جهاز للحفاظ على نسبة الأكسجين في الدم .

يشار إلى أن الشيخ حافظ سلامة يعد من رموز المقاومة الشعبية في مصر خاصة بعد دوره في حرب الاستنزاف وصمود السويس 100 يوم وكان أحد أسباب عدم استسلام مدينة السويس الباسلة عقب الثغرة في حرب أكتوبر 1973 وصمود المدينة أمام الحصار.

وكانت مصادر قد أكدت إصابة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بفيروس كورونا في 13 نيسان/أبريل الجاري . (د ب أ)