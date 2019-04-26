وفاة القيادي الإخواني الأردني عبد اللطيف عربيات أثناء خطبة الجمعة

توفي القيادي الإخواني الأردني البارز “عبد اللطيف عربيات”، اليوم الجمعة، بعد أن سقط مغشياً عليه، في أحد مساجد العاصمة عمان، قبل أن ينهي الإمام خطبة الجمعة.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” ظهر الجمعة “وفاة رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي البارز في الحركة الاسلامية الدكتور عبد اللطيف عربيات أثناء حضوره صلاة وخطبة الجمعة في مسجد أم العلا في ضاحية الرشيد (غرب عمان)”.

وكان عبد اللطيف عربيات (85 عاما) ترأس مجلس النواب الأردني لثلاث دورات من عام 1990 الى 1993، وكان عضوا في مجلس الأعيان من عام 1993 الى 1997.

وقد ترأس عربيات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بين عامي 1998 و2002.

وعربيات الذي ولد عام 1933 في مدينة السلط، غربي العاصمة، يحمل شهادة الدكتوراة في التعليم المهني من جامعة تكساس الأمريكية.

(وكالات)