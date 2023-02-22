وفاة القيادي الفلسطيني احمد قريع ابو علاء

غيب الموت فجر اليوم الخميس القيادي الفلسطيني البارز احمد قريع (أبوعلاء) ابو علاء الذي يعد احد مهندسي اتفاق اوسلو واحد ابرز القيادات الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية

وقالت مصادر فلسطينية ان ابو علاء ابن بلده ابو ديس في القدس الشرقية المحتلة توفي عن عمر ناهز 85 عاما ، بعد ان قضى غالبية سنوات حياته في الصف القيادي الفلسطيني بعد ان تخلى عن عمله المصرفي في العربية السعودية وانضمامه الى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، وكان رئيسا للدائرة الاقتصادية ومؤسس مؤسسة معامل أبناء شهداء فلسطين (صامد) منذ العام 1970، كما شغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات ، وعضوا في المجلس الثوري لحركة فتح، وعضو لجنتها المركزية

وبرز اسم احمد قريع في اعقاب اتفاقية اوسلو حيث كان شريكا مع الرئيس الحالي محمود عباس في هندسة الاتفاق سرا في العاصمة النرويجية عام 1993 ، كما كان ابرز المفاوضين مع اسرائيل ، ثم تسلم منصب المنسق العام للوفود الفلسطينية إلى مفاوضات السلام متعددة الأطراف منذ انطلاقتها في مدريد عام 1991 حتى 1995

تسلم رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني (عقب انتخابات 1996)، لثلاثة مراة متتالية بعد ان أصبح نائبا عن محافظة القدس في يناير/كانون الثاني 1996، ثم رئيسا للوزراء بعد استقالة محمود عباس من المنصب، في اعقاب توتر علاقته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات