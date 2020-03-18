وفاة القيادي الفلسطيني البارز الطيب عبدالرحيم

توفي، فجر اليوم الأربعاء في القاهرة، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الطيب عبد الرحيم عن عمر ناهز (76عاماً).

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح” مفوضية التعبئة والتنظيم ابنها المناضل الوطني الكبير الطيب عبد الرحيم.

وولد الطيب عبد الرحيم في بلدة عنبتا شرق طولكرم عام 1944 لعائلة فلسطينية مناضلة، فوالده المناضل الشهيد والشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود صاحب القصيدة المشهورة (سأحمل روحي على راحتي) والذي استشهد وهو يقود الثوار دفاعاً عن منطقة الجليل في معركة الشجرة.

وكان الطيب من أوائل الملتحقين بحركة فتح سنة 1965، وكان طالباً في كلية التجارة في القاهرة ورئيساً لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة عام 1966 وتتلمذ على يد الشهيد الراحل ياسر عرفات.

كما التحق الطيب بجامعة الأزهر عام 1962 وقد حصل منها على درجة البكالوريوس في التجارة.

كان الطيب في الدفعة الأولى من حركة فتح الذين التحقوا بالأكاديمية العسكرية في مدينة نانكين في جمهورية الصين الشعبية.

ثم أصبح المفوض السياسي العام لقوات الثورة ومن ثم أصبح مديراً لإذاعة صوت العاصفة في الفترة 1969-1970، ثم مديرا لإذاعة منظمة التحرير 1973-1975.

ثم عين سفيراً لعدد من الدول كالصين الشعبية ثم عاد وتولى مهمة التفويض السياسي لقوات الثورة ثم تولى مهمة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في مصر ويوغسلافيا ثم عاد سفيراً لفلسطين لدى الأردن.

وهو عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1973, وعضو المجلس الثوري لحركة فتح منذ عام 1980، ويمثل حركة فتح في المجلس المركزي لمنظمة التحرير منذ عام 1989، وعضو لجنة مركزية لحركة فتح منذ عام 2009 (المؤتمر السادس)، وقد خاض كافة معارك الثورة ضد الاحتلال ودفاعا عن استقلال القرار الفلسطيني. وعاد إلى الوطن مع الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1994 وتولى منصب امين عام الرئاسة وكان من أقرب القيادات الفلسطينية للرئيس ياسر عرفات.

ويعد الطيب عبد الرحيم من مؤسسين السلطة الوطنية عام 1993 وقد كان موضع ثقة الرئيس الراحل أبو عمار والقيادة الفلسطينية.

وعينه الرئيس ياسر عرفات مسؤولاً عن شؤون الرئاسة في السلطة الفلسطينية وأوكل له رئاسة اللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد عام 1996.

كماترأس لجنة عينها ياسر عرفات للإشراف على الحوار مع جماعات المعارضة الفلسطينية عام 1995.

وهو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عن فتح عن دائرة طولكرم في انتخابات يناير 1996 حيث حاز على أعلى الأصوات في دائرة طولكرم.

كما تولى رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس أبو مازن، وعُين أميناً عاماً للرئاسة مرة أخرى، وأوكل له رئاسة اللجنة الوطنية للتحقيق في أسباب التقصير في مواجهة سيطرة حماس على قطاع غزة.

ويحظى الطيب عبد الرحيم بعلاقات واسعة مع الدول العربية والصديقة ويحظى باحترام الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية. وقد قلده الرئيس أبو مازن أعلى وسام فلسطيني وهو وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا عام 2007.