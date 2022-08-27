وفاة المذيع السعودي المخضرم غالب كامل ونجله ينعيه

اكد رائد نجل المذيع السعودي المخضرم غالب كامل وفاه والده اليوم السبت بعد حياة حافلة في الاعلام والتقديم، وذلك بعد معاناة مع المرض حيث دخل الراحل في غيبوبه قبل ايام

وفاة غالب كامل

واعلن “رائد” في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: ” بسم الله الرحمن الرحيم :“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”.

‏وأضاف: بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل.

من هو غالب كامل المذيع السعودي الكبير؟

يشار إلى أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدم برامج سعودي، ولد عام 1941 في سيلة الظهر، ويُعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل وعبدالرحمن يغمور وسليمان العيسى وحسين النجار، وغيرهم .

كانت انطلاقه كامل في منتصف الشهر الرابع من عام 1384 هـ من الإذاعة في جدة، ثم بدأ عمله في التلفزيون السعودي عام 1401 هـ. تنقل بين الرياض والمدينة المنوّرة وعمّان. نظرًا لتعرضه لمضاعفات إصابة برد شديدة تسببت بالتهاب رئوي أدى إلى حساسية في الصدر تؤثر عليه متقلبات الطقس كالغبار والجفاف ونُصح بتغيير أجواء مدينة الرياض حتى تستقر حالته.

أُحيل إلى التقاعد على المرتبة العاشرة عام 1420 هـ بعد خبرة تجاوزت أربعين عاماً. عمل كامل ثلاثة أشهر تقريبا كمستشار إعلامي لدى عبد الله الجاسر وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية آنذاك، وساهم بنشرتين أو ثلاث في الأسبوع.

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي” ،

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله و قدره إنتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم والدي غالب كامل — رائد غالب كامل (@raeddaod) August 27, 2022

أهم أعمال غالب كامل

قد الإعلامي غالب كامل على مدار أربعين عاما العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والتي من أشهرها ما يلي:

أين الخطأ.

من أنا.

لمن الكأس.

لقاء على الهواء.

أبشر.

حرف ونغم.

سلامات.

سهرة من المنزل.

لقاء مع فنان.

الشاشة إلى الميكروفون.

الصفر الدولي.

ولُقّب الفقيد بـ«صديق الراحلين» لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الذيابي ويحيى كتوعة وسليمان العيسى وعبد الرحمن يغمور وماجد الشبل وعباس غزاوي.

ويُعتبر غالب كامل من أهمّ من عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.