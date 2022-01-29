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وفاة المفسر الأردني صلاح الخالدي بـفايروس كورونا

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:11
الشيخ صلاح الخالدي
الشيخ صلاح الخالدي

توفي المفسر و الشيخ صلاح عبد الفتاح الخالدي ، بعد معاناة مع فيروس "كورونا" في الأردن.

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والخالدي (74 سنة) مختص في تفسير القرآن ومن مواليد مدينة جنين في فلسطين، قبل أن تهاجر أسرته إلى الأردن.

وتلقى الخالدي العلم الشرعي في الأزهر عام 1965، وحصل على شهادة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وكانت رسالته بعنوان "سيد قطب والتصوير الفني في القرآن".

والخالدي عمل مدرسا في عدة جامعات أردنية، وهو من وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ولدى الخالدي عشرات المؤلفات في التفسير، ركز في بعضها على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وناقش تفسير الطبري، والتفسير والتأويل في القرآن، وغيرها.

كلمات دالة:جماعة الإخوان المسلمينالإخوان المسلمينصلاح الخالديالخالديالأردنالشيخ صلاح الخالديفيروس كوروناكورونا

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