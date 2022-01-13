اعلن في السعودية عن وفاة المفكر السعودي علي الهويريني، عن عمر 76 عاما، بعد صراع مع المرض وهو أحد أبرز المفكرين السعوديين المعاصرين، كما أن له مساهمات قوية في الشعر والإخراج والتمثيل.

وكتب نجله على تويتر: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، والدي علي الهويريني في ذمة الله. الصلاة عليه في جامع الراجحي غدا بعد صلاة الجمعة. إنا لله وإنا اليه راجعون".

بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة

والدي علي الهويريني في ذمة الله

الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة



وإنا لله وإنا اليه راجعون . #علي_الهويريني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/2eVc57aZ98 — علي الهويريني (@huwairini_ali) January 13, 2022

من هو علي الهويريني؟

وكانت الصفحة الرسمية للفنان علي الهويريني في تويتر قد كتبت في تغريدةً مؤخراً: "الأستاذ علي الهويريني تم نقله للمستشفى، ويوجد الآن في غرفة العمليات، أسأل الله أن يشفيه ويلبسه ثوب الصحة والعافية، ولا يحتاج منكم إلا الدعاء".

والهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أمريكا، عاد الهويريني إلى السعودية، حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.

ويبرز من أعماله "يوميات وضاح"، و"العود"، و"أبجد هوز"، و"الخادمة"، و"أحلام ضائعة"، ومسرحياً "تحت الكراسي"، و"آخر المشوار"، و"قطار الحظ"، و"الزئبق الأحمر".

وُلِدَ الهويريني في البدائع، وانتقل منها إلى الرياض، ودرس الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تخرُّجه، عاد إلى السعودية حيث عمل في عديدٍ من المجالات الفنية، منها الهندسة الإذاعية والإخراجية، كما مثَّل في عدد من المسرحيات".

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