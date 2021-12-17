وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم "أهم تجار دبي"

توفي الجمعة، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، مؤسس المجموعة القابضة الشهيرة التي تحمل اسمه.

ونعى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة رجل الأعمال الراحل، واصفا إياه بـ"المبدع وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".

وقال حاكم دبي إن الفطيم "صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن".

وتأسست مجموعة ماجد الفطيم، التي تتخذ من دبي مقرا في 1992، وهي أحد أكبر شركات إنشاء وإدارة مراكز التسوق والمنشآت الترفيهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في حوالى 15 سوقا حول العالم.

وبحسب رويترز، فإن الشركة تملك وتدير نحو 26 مركزا للتسوق، و13 فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة في الشرق الأوسط، وامتياز متاجر كارفور في نحو 37 سوقا بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، وتدير أكثر من 280 متجرا.

رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها …

وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين pic.twitter.com/BZKtRrdRds — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 17, 2021

ووفقا لبيانات مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات" فقد بلغت ثروة ماجد الفطيم في 2021 نحو 6.05 مليار دولار، وجاء في المرتبة 476 ضمن مؤشر "بلومبرغ".

ماجد الفطيم في سطور

نشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية، فوالده وعمه عملا في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

وفي القطاع المصرفي بدأ رجل الأعمال الراحل مسيرته المهنية، حيث عمل في بنك عمان ثم بنك المشرق، قبل أن يقنع والده وعمه في بداية الخمسينيات باستيراد 50 سيارة تويوتا، تم بيعها بأسرع مما توقعا وحققت لهما أرباحاً جيدة، بعدها تم تأسيس شركة بينه وبين ابن عمه عبد الله سميت حينها باسم الوالدين "شركة حمد ومحمد الفطيم".

وفي عام 1955، سافر ماجد الفطيم إلى طوكيو ليعود ومعه توكيل سيارات "تويوتا"، الذي بدأ به عمله الخاص وحقق فيه نجاحاً كبيراً لفت إليه الأنظار، بحسب صحيفة "الاتحاد الإماراتية" التي وصفته بالنموذج للمستثمر الوطني، الذي عاصر نهضة البلاد.

ونقل موقع مجموعة الفطيم عنه قوله: "حلمي تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم".

ويصف موقع المجموعة على الإنترنت الراحل بـ"رجل حالم بكل ما للكلمة من معنى. وهو يتمتع بالجرأة والإقدام ويريد تقديم الأفضل للناس الذين يعيشون ويعملون ويستمتعون في الأماكن والمساحات التي تحمل اسمه".

ماجد الفطيم مع حاكم دبي راشد بن سعيد ال مكتوم

وكانت النقلة النوعية في حياة الفطيم المهنية عام 1992، عندما أسس مجموعة "ماجد الفطيم القابضة".

وتتخصص هذه المجموعة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق مثل "كارفور" في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، بحسب موقع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.

وتوسعت المجموعة حول العالم منطلقة من الإمارات إلى 15 دولة، ويعمل فيها حاليا أكثر من 40 ألف موظف.

وتدير المجموعة 21 مركز تسوّق و12 فندقا وتتولى إدارة أكثر من 210 متجراً في 14 دولة، بالإضافة إلى 3 مشاريع مدن متكاملة والعديد من المشاريع قيد الإنشاء.